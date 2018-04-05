В Турции задержан убивший четверых коллег работник университета

Турецкая полиция задержала научного сотрудника университета Османгази (Osmangazi) в Эскишехире на западе страны, который открыл огонь в учебном заведении и убил четверых коллег.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали заместитель декана, два преподавателя и секретарь, пишет газета Hurriyet Daily.

Студенты и персонал университета были эвакуированы прибывшими на место происшествия полицейскими, которые теперь проверяют помещения учебного заведения.

Нападавший был задержан практически сразу же после убийства коллег. О его предполагаемых мотивах ничего не сообщается.