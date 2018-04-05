В Волгограде отказались от памятника фашисту, штурмовавшему Сталинград

В Волгограде 10 мая намечалась церемония открытия бюста экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии уничтожавшей Сталинград, пишет ИА СоцИнформБюро.

С 7 по 11 мая Волгоград посетит баварская делегация, которая и является инициатором установки бюста. На сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum — организации, выступающей за дружбу "Запада и Востока", опубликован план пребывания немцев в России. 8 мая делегаты "посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе Зенит", 9 мая посмотрят "военный парад на площади Павших Борцов", а 10 мая в терминале "С" волгоградского аэропорта "примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу".

Особенно подчеркивается, что "бюст будет установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева".

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с резкой критикой установки памятника и подал обращение в Генпрокуратуру.

"Поставить памятник нацисту в Волгограде, в городе, где во время Сталинградской битвы погибло более миллиона советских граждан, – это не просто кощунство и цинизм, это я даже не знаю, как можно цензурно назвать", - прокомментировал депутат.

Валерий Рашкин попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку, выявить организаторов установки памятника и принять предусмотренные законом меры.

"Считаю установку памятника нацисту в России ко Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов абсолютно недопустимой не только с моральной точки зрения (подобные действия выражают явное неуважение к российскому обществу, нашей великой истории и ее важнейшим символам), но и с позиции закона. В России действует запрет на реабилитацию и тем более героизацию нацизма", - указал Рашкин в своем запросе в Генпрокуратуру.

После шумихи от установки памятника было решено отказаться. От планов открестилась и баварская компания-инициатор идеи OWWF. Сначала община посчитала такой симбиоз гармоничным:

«У нас были размышления, ведь наш аэропорт Франса Йозефа Штрауса в Мюнхене и Гумрак в Волгограде имеют общее сообщение, а сам бюст был создан русским скульптором Рябичевым из Москвы».

Однако в какой-то момент переговоры зашли в тупик, да и эксперты компании по России в итоге порекомендовали воздержаться от идеи. В компании сослались на некие предварительные договоренности, которые затем, по всей видимости, были разорваны. Теперь установка памятника останется лишь мечтой.

Штраус — типичный солдат Вермахта, награжденный Железным крестом и Крестом за "боевые заслуги". Он был в лагере для военнопленных, но его отпустили за отсутствием доказательств военных преступлений, хотя доподлинно известно, что его зенитный взвод беспощадно сбивал советскую авиацию. И теперь потомки защитников Сталинграда будут смотреть на вылитый в бронзе бюст врага.

После войны Штраус стал генсеком ХСС, в 1949 году его избрали депутатом Бундестага, в котором стал руководителем группы ХСС и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС. В 1953 году он становится федеральным министром по особым поручениям, а в 1956 — министром обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра. На посту министра обороны он попал в центр крупного коррупционного скандала, журналисты неоднократно публиковали материалы о личной заинтересованности министра обороны Франца-Йозефа Штрауса при распределении строительных подрядов. По мнению журналистов, министр получал крупные взятки и "откаты" от строительных компаний, в частности, компании FibAG.

Действия Штрауса получили широкую огласку в прессе. Штраус предпринимал попытки оправдаться, но они не увенчались успехом. Уже в середине декабря 1962 г. ему пришлось подать в отставку. В 1966–1969 годах Штраус занимает пост министр финансов в правительстве "большой коалиции" ХДС/ХСС — СДПГ во главе с канцлером Куртом Кизингером, а с 1978 по 1988 год — пост премьер-министра Баварии. В ходе всей своей политической карьеры Франц-Йозеф Штраус был ярым борцом с коммунизмом. О своем фашистском прошлом он не жалел, годы войны называл "драгоценной школой жизни". В своих мемуарах Штраус пытался даже фантазировать, что было бы, если бы победил Гитлер.

Открыть памятник фашисту предлагает житель баварского города Денкедорф Кристиан Хольц. Ранее Хольцу и данной организации удалось построить в Волгограде мемориал примирения советских и фашистских солдат. Тогда против выступили горожане, которые неоднократно заявляли, что ни о каком примирении с оккупантами, которые пришли истреблять русских, не может быть и речи. Но, тем не менее, 7 сентября 2016 года мемориал был открыт. На открытии комплекса присутствовали представители администрации Волгоградской области.

Помогли со строительством мемориала и волгоградские бизнесмены. Бюст Штрауса уже привезен в Волгоград. Администрация области якобы не в курсе происходящего и не давали разрешения на установку памятника фашисту. Однако, в документах четко указано, что бюст будет стоять в аэропорту.

Активную поддержку проектам Хольца оказывает руководство управления зарубежных и региональных связей администрации Волгограда. Глава управления Сергей Лапшинов свободно говорит по-немецки, а его дочь давно проживает в Германии.

Мнения жителей и официальных властей по поводу установки бюста фашисту, убивавшего наших солдат в Сталинграде, никто не спрашивал.

Согласно результатам опроса, проведенного социологами из "Левада-Центра", менее трети россиян (30%) поддерживают идею установить в России памятника всем павшим во Второй мировой войне с обеих сторон: как со стороны стран антигитлеровской коалиции, так и со стороны Германии, Японии и их союзников.

https://www.5-tv.ru/news/194475/