Вакарчук и президентство: звезда оценила свои возможности

Вокалист известной музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии.Один из студентов задал Вакарчуку интересующим многих вопрос о том, не хочет ли он принять участие в грядущих выборах президента Украины."Я абсолютно горжусь тем, что я прожил свои 42 года так, что меня можно даже потенциально включить в президентские рейтинги, потому что я жил свою жизнь достойно. Я жил честно, я зарабатывал свои деньги честно", – отметил певец.