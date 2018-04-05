Вашингтон призвал другие страны сильнее давить на Россию

Вашингтон недоволен тем, как прошла высылка российских дипломатов с территории других стран.

Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом считает, что мировое сообщество должно предпринять еще больше усилий для давления на Россию с целью изменить её поведение.

Об этом заявила Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома.

Сандерс отметила, что власти США занимают «жёсткую» позицию по отношению к Российской Федерации, так как хотят добиться изменения её поведения.

Ранее о таком подходе в диалоге с Москвой заявил и президент США Дональд Трамп.

Стоит отметить, что днем ранее Госдепартамент США заявил о том, что Россия может прислать шестьдесят новых дипломатических работников взамен высланных с территории США из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании.