В Днепропетровске байдарочник час толкал найденный труп к берегу (ФОТО 18+)

В Днепропетровске правоохранители обнаружили труп мужчины в реке, который парень на байдарке час толкал к берегу.

Об этом сообщают местные СМИ.

«Труп утопленника был найден парнем, который плыл в лодке по реке Днепр, недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении.

В частности, мужчина рассказал, что в течение часа подталкивал труп в сторону берега.

Установлено, что обнаруженный мертвый мужчина ранее считался пропавшим без вести.

По словам жены покойного, у него были депрессии. Причина смерти устанавливается.