Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины

У украинского нардепа Надежды Савченко, которая в данный момент голодает в тюрьме, есть, оказывается, сестра Вера, которая тем временем проводит масштабную информационную кампанию в СМИ. По словам Веры, сидя в СИЗО Надежда разработала план преобразования Украины.Это, как пишет Федеральное агентство новостей, выглядит весьма странно — ранее никто и не подозревал, что Надежда Савченко может написать хотя бы один из абзацев столь комплексного документа. Но да и ладно, перейдем собственно к "плану спасения Украины" в версии от Савченко.Прежде чем спасать украинцев, уверена Надежда, их необходимо пересчитать — последняя перепись населения проводилась уже очень давно, и к настоящему времени от 52 млн человек, проживавших в стране в 2001 году, осталась в лучшем случае половина. Роль здесь сыграли не только отвалившиеся Крым с Донбассом, но и естественная убыль населения — Украина, если что, является одним из мировых лидеров по смертности. Нынешняя власть не хочет проводить перепись, поскольку "мертвые души" помогут ей сфальсифицировать выборы.Затем нужно провести паспортизацию украинских населенных пунктов, природных ресурсов и земель — государство должно знать, какими ресурсами располагает. Выполнив эти два условия, Украина сможет двигаться к переменам — например, менять вертикальную модель государства на горизонтальную, в которой вместо районных администраций будут советы общин. Сестры Савченко предлагают еще целый комплекс реально масштабных изменений, вот только не совсем ясно, кто и как будет реализовывать все это.