Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины

У украинского нардепа Надежды Савченко, которая в данный момент голодает в тюрьме, есть, оказывается, сестра Вера, которая тем временем проводит масштабную информационную кампанию в СМИ. По словам Веры, сидя в СИЗО Надежда разработала план преобразования Украины.
Это, как пишет Федеральное агентство новостей, выглядит весьма странно — ранее никто и не подозревал, что Надежда Савченко может написать хотя бы один из абзацев столь комплексного документа. Но да и ладно, перейдем собственно к "плану спасения Украины" в версии от Савченко.
Прежде чем спасать украинцев, уверена Надежда, их необходимо пересчитать — последняя перепись населения проводилась уже очень давно, и к настоящему времени от 52 млн человек, проживавших в стране в 2001 году, осталась в лучшем случае половина. Роль здесь сыграли не только отвалившиеся Крым с Донбассом, но и естественная убыль населения — Украина, если что, является одним из мировых лидеров по смертности. Нынешняя власть не хочет проводить перепись, поскольку "мертвые души" помогут ей сфальсифицировать выборы.
Затем нужно провести паспортизацию украинских населенных пунктов, природных ресурсов и земель — государство должно знать, какими ресурсами располагает. Выполнив эти два условия, Украина сможет двигаться к переменам — например, менять вертикальную модель государства на горизонтальную, в которой вместо районных администраций будут советы общин. Сестры Савченко предлагают еще целый комплекс реально масштабных изменений, вот только не совсем ясно, кто и как будет реализовывать все это.