Верховная Рада переименовала десантные войска

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках. Законопроект № 7330 поддержали сегодня 236 народных депутатов на заседании.

Закон меняет название рода войск с «Высокомобильных десантных войск» (ВДВ) на «Десантно-штурмовые войска».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие закона обусловлено событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) наряду с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора.

Кроме того, в записке сказано: «Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины».