Вернблум и Муса выйдут с первых минут в атаке ПФК ЦСКА в матче ЛЕ с "Арсеналом"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Понтус Вернблум и Ахмед Муса составят пару нападающих в стартовом составе московского ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится в четверг в Лондоне и начнется в 22:05 мск. Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Александр Головин, Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум и Ахмед Муса.