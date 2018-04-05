Византийские земледельцы использовали голубей как источник удобрения

Ученые из Университета Хайфы исследовали останки голубей, содержавшихся в поселениях византийского времени в пустыне Негев на юге современного Израиля, и пришли к выводу, что тогдашние земледельцы разводили этих птиц, чтобы использовать их как источник удобрений.

Голубятни возрастом около 1500 лет были найдены в древних городах Шивта и Саадон, вокруг которых в то время существовали обрабатываемые земли. Сельское хозяйство в этих местах поддерживалось не только благодаря искусственному орошению, но и, как считают теперь ученые, благодаря большим количествам удобрений, которыми земледельцев снабжали домашние голуби.

Жители Ближнего Востока с древних времен ценили голубиное мясо, и достаточно рано создали особые породы мясных голубей. Популярностью голубиное мясо пользовалось и у древних римлян. Но анализ костных останков из голубятен в Шивте и Саадоне показал, что там содержались представители местного дикого подвида сизых голубей (Columba livia palaestinae), которые отличались от мясных пород существенно меньшими размерами и жестким мясом. Единственной целью их разведение могло быть только получение помета, который потом вывозился на поля, виноградники и сады.

По расчетам исследователей, голубь производил около 10 литров помета в год. Голубятни Шивты и Саадона были рассчитаны на содержание 1200 – 1600 птиц, что давало 12 – 15 тонн удобрений ежегодно. Такое использование голубей подтверждается и письменными источниками. Византийский сельскохозяйственный трактат X века «Геопоники» дает многочисленные советы по содержанию голубей и устройству голубятни и сообщает: «Занимающимся земледелием более всего выгодно приобрести голубей, прежде всего потому, что их помет является превосходным удобрением» (перевод Е. Э. Липшиц).