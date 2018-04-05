ВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160

Военно-Морской Флот России до 2022 года получит в свой состав 6 патрульных кораблей проекта 22160.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург) и строятся на предприятии «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

Корабли предназначены для защиты и охраны морской акватории экономической зоны, а также обеспечения устойчивости сил и объектов флота при обороне районов базирования. Помимо этого, они способны эффективно решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа около 80 человек. Дальность плавания –– 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулемёты. Предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера поставленных задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении.

Головной патрульный корабль в серии кораблей проекта 22160 – «Василий Быков» – был заложен 26 февраля 2014 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки.