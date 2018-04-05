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» » Волонтеры показали разрушения в Донецке с высоты птичьего полета

Волонтеры показали разрушения в Донецке с высоты птичьего полета


Добавлено: 05 апр 2018 в 13:17, Категория: Украина

В сети опубликовали фото оккупированного Донецка с высоты птичьего полета на котром видны взорванный мост и уничтоженная Торгово-промышленная палата.

Волонтеры фонда «Вернись живым» отмечают: «Киевский проспект Донецкая, уничтожена городская Торгово-промышленная палата и Академия МВД, взорван Путиловский мост. До аэропорта, всем известному опорному пункту Зенит, Спартак и Авдеевки — сотни метров. Об этом небольшой клочок земли можно написать не одну книгу и снять не один фильм.

Особенно о тех днях, когда мост был взорван. Чего только стоит история тогда еще 60-летнего командира танка Анатолия Скрицкого. Когда они уничтожали под мостом вражеские танки и БТРы, когда после боя Скрицкий весь в крови вернулся на Зенит и, не зная, просил начальника Генштаба Виктора Муженко налить ему 150 грамм «.


Фото:
Волонтеры показали разрушения в Донецке с высоты птичьего полета

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Добавлено: 05 апр 2018 в 13:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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