ВР призвала страны мира не допустить строительство «Северного потока-2»

Верховная Рада призывает парламенты и правительства других стран сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода «Северный поток-2», не брать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта.

Отмечается, что парламентарии 266 голосами поддержали соответствующее заявление. Кроме того, авторы заявления предлагают во исполнение статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества, безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению построения газопровода «Северный поток-2».

Также, нардепы призывают способствовать распространению на «Газпром» и аффилированных с ним лиц действия всех персональных и секторальных санкций, введенных через российскую вооруженную агрессию против Украины.

Помимо этого, предлагается «принимать регуляторные, инфраструктурные и другие мероприятия (в частности, в рамках единого Энергетического Сообщества) для надежного, устойчивого уменьшения монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, и мира в целом».