В США паника из-за смертельных отравлений фальсифицированной коноплёй

Должностные лица здравоохранения штата Иллинойс сообщили о вспышке отравлений поддельной марихуаной, в результате чего уже умерли два человека и более полусотни человек госпитализированы.

Местные таблоиды сообщают, что фальсифицированная конопля распространяется из Чикаго и центральной части штата. Она вызывает сильное кровотечение и симптомы, сходные с отравлением крысиным ядом, вплоть до летального исхода.

Синтетические каннабиноиды, также известные как K2 или Spice, фигурируют в 56 случаях госпитализации, когда люди в штате испытывали сильное кровотечение после использования фальсификата, заявили чиновники из Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс. По словам чиновников, двое курильщик умерли, пытаясь отхаркиваться кровью. Также у них кровоточили десны, кровь шла носом и была обнаружена в моче.

Источник распространения фальсификата пока не обнаружен.

«Это первый раз, когда мы видим вспышку такого масштаба в этом районе», — заявила Мелани Арнольд, пресс-секретарь Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс.

«Мы пытаемся понять, какой продукт пострадавшие могли использовать и где они его получили. Однако синтетические каннабиноиды не регулируются, и определить источник трудно. Поэтому мы настоятельно призываем людей не использовать синтетические каннабиноиды», — заявила чиновница.

«Мы по-прежнему наблюдаем, как растет число случаев отравления», — подтвердил ее слова сутки спустя Нирав Шах, директор Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс.

Это не первый случай, когда в Соединенных Штатах люди массово травятся синтетическими каннабиноидами. Так, в прошлом году 102 человека в графстве Ланкастер, штат Пенсильвания, были госпитализированы после передоза синтетической марихуаной. В 2016 году 33 человека в Бруклине были госпитализированы по аналогичным симптомам. Однако ни один из этих случаев не был смертельным.

Медики отмечают, что люди, которые курят синтетические каннабиноиды, даже в электронных сигаретах, могут иметь проблемы с сердечным ритмом, рвотой, при этом наблюдается спутанность сознания и галлюцинации.

С января этого года Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях. Напомним, что жители Калифорнии проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016 года, одновременно с выборами президента США. Легальные покупатели марихуаны на новом рынке теперь вынуждены платить региональные, муниципальные и торговые налоги, которые, как ожидается, составят около 1 млрд долларов в год.

На сегодня марихуана легализована в шести американских штатах — Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния. Это значит, что каждый пятый американец может купить этот наркотик легально. При этом, федеральные власти США воспринимают марихуану как запрещенное наркотическое вещество и ставят ее в один ряд с героином и кокаином.