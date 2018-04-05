Выпускникам школ начнут выдавать медали с учетом ЕГЭ

Начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о нововведении: теперь медали российским школьникам будут выдавать с учетом набранных ими баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), передает ТАСС.

«Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», — заявил чиновник в Новосибирске, на заседании круглого стола в рамках акции «100 баллов для победы».

Вопрос о необходимости учитывать итоги ЕГЭ при выдаче медалей выпускникам школ поднял исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Круглинский напомнил, что в некоторых регионах РФ уже практикуется выдача особых медалей, присваиваемых в том числе с учетом набранных выпускником баллов ЕГЭ. Однако эти медали не имеют силы при поступлении в вуз наравне с наградами, выдаваемыми на федеральном уровне (+10 баллов к ЕГЭ) и учитывающими только оценки из аттестата.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью РБК оценил инициативу критически: по его мнению, за медалями гонятся не выпускники, а родители, которым приятно «повесить их на стену», тогда как для поступления в вуз 10 дополнительных баллов к ЕГЭ — «совсем немного, учитывая общий объем».

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил отказаться от проверки уровня знаний учащихся с помощью ЕГЭ. В ответ глава Минобрнауки Ольга Васильева заявил, что система ЕГЭ «совершенствовалась последние годы».