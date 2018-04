YA soromlyus? svoho tila - 5 sezon, 10 vypusk (05.04.2018)

Добавлено: 05 апр 2018 в 16:07 ,

YA stesnyayus' svoyego tela 5 sezon 10 seriya posledniy vypusk 5 aprelya. Segodnya my poznakomim vas s malen'koy printsessoy, u kotoroy zlyye chary otobrali golos. S tekh por Anna-Mariya lish' zhutko khripit. Ni odin vrach do sikh por ne smog nayti prichinu i izbavit' devochku ot problem s dykhaniyem. Udastsya li nashim spetsialistam raskryt' etu meditsinskuyu zagadku? Uslyshim li my malen'kuyu Mariyu posle 4-kh let beznadezhnykh popytok. Zabotyas' o svoyem zdorov'ye, mnogiye nachinayut pit' vitaminy – v tabletkakh ili kaplyakh. Na samom dele vse neobkhodimoye nashemu organizmu yest' i v obychnykh produktakh pitaniya.





