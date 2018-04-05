Юлия Скрипаль сделала первое официальное заявление

Юлия Скрипаль, дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшая вместе с отцом от отравления нервно-паралитическим веществом, сделала первое официальное заявление, сообщается на официальном сайте Скотланд-Ярда.

В заявлении говорится: «Я очнулась уже более недели назад и рада сообщить, что день ото дня набираю силы. Я благодарна за интерес ко мне и многочисленные сообщения с добрыми пожеланиями. Я должна многих поблагодарить за свое выздоровление, особенно хочу отметить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда мы с отцом находились в бессознательном состоянии. Помимо этого хочу поблагодарить персонал окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм. Уверена, вы понимаете, что вся эта история сбивает с толку. Надеюсь, вы проявите уважение к частной жизни моей и моей семьи в период моего выздоровления».

Ранее племянница Сергея Скрипаля, двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль передала журналистам запись своего телефонного разговора со своей кузиной. «Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у нее все хорошо», — сказала она.



Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 4 марта. Британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Российская сторона отрицает все обвинения и требует проведения совместного объективного расследования. Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на Юлию Скрипаль, поскольку та является российской гражданкой.