Юлия Скрипаль сделала первое заявление, после выхода из комы

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Юлия сделала первое заявление после выхода из комы, после отравления в британском Солсбери .

Данное заявление опубликовано на сайте полиции Лондона. Юлия отметила: «Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы ежедневно восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, которые я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению, и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными».

Также, она не сообщила об обстоятельствах отравления. В то же время, дочь Скрипаля назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.