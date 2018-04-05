Захарова назвала «пробиркой позора» удаленный твит британского МИДа

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook назвала МИД Великобритании лжецами из-за удаления из Twitter сообщения ведомства с обвинениями в адрес России.

«У Великобритании теперь есть своя "пробирка позора". Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», — написала Захарова.

Речь идет об опубликованном 22 марта сообщении, в котором британский МИД утверждает, что эксперты лаборатории в Портон-дауне определили Россию как производителя нервно-паралитического газа «Новичок» (А234).

3 апреля лаборатория опубликовала собственное заявление, в котором подтверждает, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили именно этим боевым газом. Однако ученые заявили, что определение источника вещества не входит и никогда не входило в сферу их ответственности.