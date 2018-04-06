5 молодых дизайнеров моды представят полный цикл вдохновения «дизайн next. дизайн от идей до прототипов»

С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника Национальная палата моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia представят мультимедийный проект в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» — проект Центрального дома художника (ЦДХ), продолжение Первой Московской биеннале дизайна, прошедшей в апреле 2017 года.Мультимедийный корнер «Fashion-дизайн» представит новое поколение модельеров, которое формируется в рамках московской инициативы Futurum Moscow (совместный проект Национальной палаты моды и Музея моды при поддержке Музея Москвы и Департамента культуры г. Москвы).«Fashion-дизайн» — это работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара: в «ДИЗАЙН. NEXT» примут участие Александр Горбинский — бренд MAGNETIC WEAR, Николай Прокофьев — бренд «21dot12», Арут Арустамян — бренд «ARUT MSCW», Роман Уваров — бренд «RomaUvarovDesign», Снежана Падерина —бренд SNEZHANA.NYC. Идея инсталляций — рассказать историю создания и развития каждого дизайнерского бренда с обязательной демонстрацией будущего.«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию —защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.«ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека. В программе выставки пройдет множество образовательных мероприятий: панельные дискуссии, лекции, мастер-классы, круглые столы, презентации с участием ведущих российских и зарубежных дизайнеров, представителей промышленности, учебных заведений, являющихся экспертами в сфере дизайна. Руководитель проекта — Василий Бычков. Кураторы проекта: Александр Шумский, Святослав Саакян, Сергей Серов, Сергей Смирнов, Антон Степанов.