Ребята, я наконец-то дома, на родной поляне. Любимый забрал меня из больницы, но лечиться приходится ещё самостоятельно. Путь к выздоровлению не прост: уколы 3 раза в день антибиотик болючий) и медикаменты. Мой Илюша не отходит от меня, переживает, тепло ли мне, голодная я или нет. Могу сказать, что так обо мне никто никогда не заботился, как Илья. И конечно же ваша поддержка, я очень вас ценю. В общем скорейшего мне выздоровления, а вы не болейте. Кстати ребят, а как вы лечитесь народными средствами? Мама предложила мне подышать над картошкой.
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Новости » Шоу-бизнес » Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова
Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова
Добавлено: 06 апр 2018 в 12:31, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 06 апр 2018 в 12:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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