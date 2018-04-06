Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Показать меню
Актуально
Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» - 13:58 Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек - 13:59 Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» - 13:59 В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины - 13:59 Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей» - 13:59 Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей» Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе - 14:00 Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля - 14:00 Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться - 14:23 В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО - 14:28 Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет - 14:37 Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове - 14:37 Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД - 14:37 Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии - 14:37 Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием - 14:38 В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием Минфин увеличит закупки валюты в апреле - 14:38 Минфин увеличит закупки валюты в апреле Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба - 14:42 Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном - 14:49 Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном
» » Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова


Добавлено: 06 апр 2018 в 12:31, Категория: Шоу-бизнес
Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова
Ребята, я наконец-то дома, на родной поляне. Любимый забрал меня из больницы, но лечиться приходится ещё самостоятельно. Путь к выздоровлению не прост: уколы 3 раза в день антибиотик болючий) и медикаменты. Мой Илюша не отходит от меня, переживает, тепло ли мне, голодная я или нет. Могу сказать, что так обо мне никто никогда не заботился, как Илья. И конечно же ваша поддержка, я очень вас ценю. В общем скорейшего мне выздоровления, а вы не болейте. Кстати ребят, а как вы лечитесь народными средствами? Мама предложила мне подышать над картошкой.

Материалы по теме:

Алена Савкина жалеет, что слишком быстро простила Илью Яббарова
Алена Савкина назвала Илью Яббарова клоуном и посмешищем
Алена Савкина не ревнует Илью Яббарова
Мама Ильи Яббарова настроена очень решительно
Добавлено: 06 апр 2018 в 12:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Что делать, если глаза устают от работы за компьютером

Что делать, если глаза устают от работы за компьютером

Василевский: Нурмагомедов - фаворит боя за пояс UFC, успех принесут агрессия и напор

Василевский: Нурмагомедов - фаворит боя за пояс UFC, успех принесут агрессия и напор

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Новости России
еще новости
Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров

В школах Петропавловска-Камчатского из-за плохой погоды отменили занятия

В школах Петропавловска-Камчатского из-за плохой погоды отменили занятия

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте

Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте "Парфенон"

Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж

Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж

СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман

СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман

Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Новости политики
еще новости
В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Как детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых

Как детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых

«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост

«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост

Новости экономики
еще новости
Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Новости общества
еще новости
В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ

В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ

Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы

Всех сожгли: на запрос Москвы по делу Скрипаля вместо официального Лондона ответила британская пресса

Всех сожгли: на запрос Москвы по делу Скрипаля вместо официального Лондона ответила британская пресса

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото

В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото

В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий

В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий

Главарь «ЛНР» объяснил, почему Украина стала «чужой» для Донбасса

Главарь «ЛНР» объяснил, почему Украина стала «чужой» для Донбасса

«МГБ ДНР» обвинило «украинское подполье» в избиении боевиков в Горловке

«МГБ ДНР» обвинило «украинское подполье» в избиении боевиков в Горловке

Мировые новости
еще новости

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях

Астрономы: темная материя должна быть

Астрономы: темная материя должна быть "абсолютной черной"

Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Курильщики склонны употреблять калорийную пищу – ученые

Курильщики склонны употреблять калорийную пищу – ученые




Лента новостей
Россияне почти не верят в победу сборной на ЧМ-2018 - 12:27 Россияне почти не верят в победу сборной на ЧМ-2018Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонии - 12:27 Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонииВ Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке - 12:27 В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировкеНа месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) - 12:24 На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО)В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область - 12:17 В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую областьВолейболисты "Зенита" и "Кузбасса" возложили цветы у сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня" - 12:07 Волейболисты Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи - 11:56 Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличиЭкс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы - 11:52 Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмыКак детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых - 11:49 Как детский синяк и чиновники разрушили семью КирьяновыхСаша Шева многое пережила на проекте - 11:35 Саша Шева многое пережила на проектеРассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса - 11:24 Рассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях - 11:21 В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий - 11:14 В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятийСМИ узнали о правительственном плане нетерпимости к неофициальным товарам - 11:08 СМИ узнали о правительственном плане нетерпимости к неофициальным товарам
Последние новости
В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ - 13:56 В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте "Парфенон" - 13:52 Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля - 13:44 Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля Каррера: меня не устраивает второе место в ЧР, в Кубке тоже нужна только победа - 13:42 Каррера: меня не устраивает второе место в ЧР, в Кубке тоже нужна только победа Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж - 13:24 Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж Белоруссия рассчитывает на сохранение лидерства РФ в СНГ - 13:12 Белоруссия рассчитывает на сохранение лидерства РФ в СНГ В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото - 13:00 В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман - 12:52 СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы - 12:38 Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы «Тайна» Благодатного огня, раскрытая армянским священником, получила резкий ответ - 12:35 «Тайна» Благодатного огня, раскрытая армянским священником, получила резкий ответ Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова - 12:31 Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова Старые сообщения Цукерберга начали пропадать из переписки в Facebook - 12:28 Старые сообщения Цукерберга начали пропадать из переписки в Facebook Герман Клименко предсказал превращение пользователей Telegram в маргиналов - 12:28 Герман Клименко предсказал превращение пользователей Telegram в маргиналов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"