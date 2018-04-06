Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Ребята, я наконец-то дома, на родной поляне. Любимый забрал меня из больницы, но лечиться приходится ещё самостоятельно. Путь к выздоровлению не прост: уколы 3 раза в день антибиотик болючий) и медикаменты. Мой Илюша не отходит от меня, переживает, тепло ли мне, голодная я или нет. Могу сказать, что так обо мне никто никогда не заботился, как Илья. И конечно же ваша поддержка, я очень вас ценю. В общем скорейшего мне выздоровления, а вы не болейте. Кстати ребят, а как вы лечитесь народными средствами? Мама предложила мне подышать над картошкой.