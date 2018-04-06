Американские санкции бьют по гражданам США, заявили в МИД РФ

Американская сторона очередными антироссийскими санкциями наносит удар и по гражданам Соединенных Штатов, считают в министерстве иностранных дел России.

Речь идет об ограничениях для российских компаний. В комментарии департамента информации и печати МИД говорится, что некоторые из этих компаний уже длительное время поддерживают деловые отношения с Соединенными Штатами, из-за чего от них зависит уже довольно большое количество рабочих мест. Отсюда следует, что ограничения бьют по американцам.

В ведомстве также отметили, что право на собственность в Соединенных Штатах больше ничего не значит. Такой вывод там сделали из-за силового захвата дипломатических объектов, которые принадлежат российской стороне.

В свою очередь, помехи вещанию канала RT в Москве считают попыткой ограничить свободу слова.