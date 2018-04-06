Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с 65-летним казахским поэтом

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что нашла новую любовь. Новой пассией танцовщицы стал 65-летний казахский поэт Хаким Булибеков.

Анастасия Волочкова находится в отпуске в Таиланде, куда она приехала без своего избранника, бизнесмена Михаила Лагина. Она часто публиковала в Instagram совместные фото с ним, давая понять, что она любит и любима. Однако в Таиланд она направилась одна и дала понять, что готова к новым отношениям.

Анастасия не устает делиться с подписчиками в Instagram снимками в купальниках и в фирменном шпагате. Балерина также призналась, что познакомилась с с поэтом Хакимом Булибековым. Вместе они проводят свободное время, а под одной из последних публикаций Волочкова заговорила о любви к нему. «Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?» – спросила у фолловеров танцовщица.

Балерина не раз признавалась, что мечтает выйти замуж и создать семью. По ее словам, брак с бизнесменом Игорем Вдовиным был показным - влюбленные, несмотря на пышное торжество, так и не зарегистрировали свои отношения.

Фото: Instagram / @volochkova_art