Арендатора ТЦ «Зимняя вишня» оставили под арестом

Кемеровский областной суд оставил под арестом арендатора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок, которая обжаловала свой арест.

«Суд апелляционной инстанции постановил — постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения», — цитирует судью Елену Тиунову ТАСС.

Адвокаты Судденок просили поместить ее под домашний арест, аргументировав это тем, что договор с охранным предприятием, ответственным за оповещение, заключал собственник торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Они отметили, что, несмотря на сработавшие датчики, оповещения о возгорании не было. Отдельной пожарной сигнализации на 3 и 4 этажах (где и началось возгорание) не было, так как система работала на все здание.

«Все, что я могла делать, я делала: я проводила инструктажи [по пожарной безопасности]… Я никуда не собираюсь скрываться, хочу быть рядом с престарелой мамой… Я готова ждать своего наказания», — заявила Судденок.

Против отмены ареста выступили представители СК России и прокуратуры. Опротестовали смягчение наказания также представители потерпевших и родственники погибших. По их мнению, арендатор должен предоставлять безопасные услуги для посетителей и сотрудников торгового центра.