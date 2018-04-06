Астма увеличивает риск переломов костей у мальчиков

Массовое исследование, проведенное в Австралии, установило связь между астмой и повышенным риском переломов костей у детей. Однако обнаруженная закономерность в большей степени проявляется у мальчиков, чем у девочек.

Ученые Мельбурнского университета обследовали более 16 тысяч школьников из австралийского штата Виктория. По их данным, мальчики с астмой на 30 % чаще ломают кости, чем девочки с астмой. Авторы утверждают, что учли влияние прочих факторов, определяющих частоту переломов: степень физической активности и более позднее половое созревание мальчиков (у них позже завершается минерализация костей). Также ученые определили, что повышенная угроза переломов не вызвана лекарственными препаратами, которые назначают при астме.

Руководившая исследованием Шэрон Бреннан-Ольсен (Sharon Brennan-Olsen) советует родителям, дети которых страдают астмой, предпринимать дополнительные меры, снижающие риск переломов. Им стоит следить за достаточным количеством кальция в пище детей, заботиться, чтобы дети проводили необходимое время на солнце, чтобы в их организме вырабатывался витамин D, а также занимались физическими упражнениями, укрепляющими опорно-двигательный аппарат.