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Астма увеличивает риск переломов костей у мальчиков


Добавлено: 06 апр 2018 в 00:20, Категория: Новости на сегодня
Астма увеличивает риск переломов костей у мальчиков

Массовое исследование, проведенное в Австралии, установило связь между астмой и повышенным риском переломов костей у детей. Однако обнаруженная закономерность в большей степени проявляется у мальчиков, чем у девочек.

Ученые Мельбурнского университета обследовали более 16 тысяч школьников из австралийского штата Виктория. По их данным, мальчики с астмой на 30 % чаще ломают кости, чем девочки с астмой. Авторы утверждают, что учли влияние прочих факторов, определяющих частоту переломов: степень физической активности и более позднее половое созревание мальчиков (у них позже завершается минерализация костей). Также ученые определили, что повышенная угроза переломов не вызвана лекарственными препаратами, которые назначают при астме.

Руководившая исследованием Шэрон Бреннан-Ольсен (Sharon Brennan-Olsen) советует родителям, дети которых страдают астмой, предпринимать дополнительные меры, снижающие риск переломов. Им стоит следить за достаточным количеством кальция в пище детей, заботиться, чтобы дети проводили необходимое время на солнце, чтобы в их организме вырабатывался витамин D, а также занимались физическими упражнениями, укрепляющими опорно-двигательный аппарат.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 00:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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