Банкнота в 2000 рублей проиграла конкурс на звание самой красивой

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) сообщило, что в финал конкурса на звание самой красивой новой купюры вышла 10-франковая банкнота Швейцарии. Всего в нем участвовало 170 новых банкнот, выпущенных в 2017 году.

На лицевой стороне расположено аллегорическое изображение, по мнению создателей, отражающее многогранность жителей Швейцарии. На оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, соединяющий Швейцарию и Италию.

В конкурсе принимала участие российская двухтысячная купюра. На ее лицевой стороне расположено изображение вантового моста во Владивостоке. На оборотной — карта Дальнего Востока.