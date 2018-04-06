Барабанов: отчаяния нет, в серии с ЦСКА надо проявлять характер

Нападающий хоккейного клуба СКА Александр Барабанов заявил, что у петербургских армейцев нет никакого отчаяния после поражения от московского ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

"Если честно, не знаю, почему не получилось забросить. Надо забивать просто голы. Некого упрекнуть. Мы от своей игры отталкиваемся. Мы старались действовать агрессивно, у нас это получалось. Не удавалось только забивать. Надо реализовывать свои моменты, вот и все. Ничего менять не надо, надо так же играть, и все пойдет. Нет никакого отчаяния, серия до четырех побед, надо проявлять характер. У нас силы есть", - сказал Барабанов журналистам.

СКА дома проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Московский клуб повел со счетом 3-2 в серии до четырех побед.