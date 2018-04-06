Белоруссия рассчитывает на сохранение лидерства РФ в СНГ

Россияне на выборах президента проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны, заметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В пятницу белорусский лидер поздравил Россию с успешно проведенными выборами президента. Он подчеркнул, что Белоруссия надеется, что РФ сохранит лидирующую позицию в деятельности СНГ.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на приближающиеся выборы в Азербайджане. Президент заметил, что Минск верит в дальнейшее развитие двусторонних отношений стран, в том числе и в международном формате.