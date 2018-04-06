Британия отказала в визе племяннице Скрипаля

Британские власти отказали в выдаче визы Виктории Скрипаль.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил в пятницу журналист «Би-би-си» Джеймс Ландейл, ссылаясь на собственный осведомленный источник. По его информации, племяннице отравленного британского шпиона было отказано в визе в рамках неких установленных процедур.

«По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки», — заявил собеседник Ландейла.

Ранее российское посольство в Соединенном Королевстве направило ноту с просьбой выдать визу племяннице пострадавшего.