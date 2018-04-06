«Бунт» в Донецке; в ВСУ обрушили огонь на ДНР после фиаско с «третьей силой» - хроника ДНР и ЛНР

В последних новостях ДНР и ЛНР сообщается о фальсификации в украинскими СМИ событий в Донецке.

В издании «Ведомости Донбасса» сообщается о том, что якобы в центре Донецка прошел митинг «за возобновление связи». Как известно, в ДНР до сих пор не действует связь украинского оператора МТС.

Как отмечают журналисты «Федерального агентства новостей», темой информационного вброса украинских СМИ стал мифический «разгон» митинга в республике, который якобы состоялся под стенами Минсвязи ДНР.

В ФАН отмечают, что о «митинге» не знал никто, ни правоохранители, ни городские власти. Никакого митинга зафиксировано не было и заявлений от горожан в правоохранительные органы касательно «силовых разгонов» не поступали.

В материале отмечается, что фактически украинская сторона вновь попыталась предпринять попытку внутренней дестабилизации ситуации в ДНР с помощью публикации в сети недостоверной информации.

В сводках Донбасса сообщается, что украинские силовики обрушили огонь на территории ДНР после неудачной попытки провокации в отношении группы по межпарламентским связям «Франция-Украина» Национального собрания Франции. Зарубежные представители посетили Авдеевку в сопровождении командующего ОТГ «Донецк» Вишневского.

Руководитель пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что данное событие украинские силовики пытались использовать для демонстрации якобы нарушений со стороны ДНР. В ВСУ всячески провоцировали ополчение на открытие огня во время визита иностранных гостей, ведя обстрелы из стрелкового оружия и пулеметов. При этом военные ДНР не поддались на провокацию и продолжили соблюдать перемирие.

Из-за сорвавшейся провокации украинское командование получило взыскание от Вишневского, после чего силовики в отместку обрушили огонь из гранатометов на территорию ДНР сразу после отбытия иностранцев, отметил Даниил Безсонов.