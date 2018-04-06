ЦБ может получить доступ в помещения юрлиц

Банк России может получить беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц. Об этом пишет газета «Ведомости».

Такое предложение поступило от Правительства России. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об инсайдерской информации. Сейчас Банк России может запрашивать только документацию у организаций для борьбы с инсайдом.

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Согласно изменениям, ЦБ сможет требовать от юридических и физических лиц и организаций выдачи документов (акты, справки, договоры, корреспонденция) и сведений, даже если они составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключение составят гостайна и налоговая тайна.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Об этом говорится в подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправках в закон «О банкротстве». Сейчас документ находится на межведомственном согласовании. Размер убытков будет определяться исходя из того, что регулятор мог бы не выдавать финансовые средства на санацию бесплатно либо по льготной процентной ставке, а разместить эти деньги по ключевой ставке.

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