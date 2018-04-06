Дело о гибели упавшего с трапа в Пулково ребенка закрыли за примирением сторон

Московский райсуд Санкт-Петербурга прекратил уголовное производство в отношении Алексея Шаньгина — замруководителя службы спецтранспорта компании, управляющей аэропортом Пулково. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба петербургских судов.

Дело прекращено в связи с примирением сторон, говорится в сообщении.

Ранее за примирением сторон суд закрыл дело начальника участка механических работ службы спецтранспорта Пулково Александра Козельского.

Обоих обвиняли по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

28 сентября 2017 года пассажирка и полуторагодовалая девочка при выходе из самолета упали с трапа высотой более трех метров. Трап под ними провалился. Ребенок скончался в больнице.