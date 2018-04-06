Депутаты от Крыма предложили разрешить жителям ДНР и ЛНР работать в России

Группа парламентариев от Крыма внесла в Госдуму законопроект, позволяющий обладателям паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работать в России без получения разрешения или патента.

Среди авторов законопроекта депутат Наталья Поклонская и сенатор Ольга Ковитиди.

Проект закона приравнивает жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» к беженцам или лицам, получившим временное убежище.

Таким образом, жители ДНР или ЛНР смогут беспрепятственно устроиться на работу в России.