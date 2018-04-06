Дмитрий Шепелев посвятил невероятно нежный пост их с Жанной Фриске сыну: "Абсолютное счастье"

Дмитрий Шепелев с сыном

Сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске скоро пять лет, и каждый день рядом с ним — абсолютное счастье для телеведущего. И Дмитрию, и маленькому Платону, который растет без мамы, за годы, прошедшие со дня смерти Жанны Фриске, пришлось вынести немало (конфликты с родственниками покойной певицы вспыхивают до сих пор), но отца и сына это только сблизило. Шепелев и сам это понимает и не перестает удивляться и радоваться тому, как многое ребенок привнес в его жизнь. Об этом тележурналист рассказал сегодня своим фолловерам в Instagram, опубликовав следующий пост:

Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье — не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Эта невероятно трогательная запись растрогала тысячи людей: множество комментариев с теплыми словами в адрес Шепелева и Платона — тому доказательство.

Платон Шепелев

Отметим, что о сыне Шепелев в принципе рассказывает нечасто, так как стремится уберечь мальчика от шумихи в прессе и обсуждения посторонними людьми — через все это отец и сын уже прошли после смерти Фриске, когда вся страна выясняла, куда делись деньги, выделенные на лечение певицы, кому достанется ее наследство и кто же будет воспитывать ребенка.

Сейчас Шепелев ведет довольно замкнутый образ жизни, однозначно расставив приоритеты: на первом месте — Платон.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Платон Шепелев

Дмитрий Шепелев