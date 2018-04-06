Дочь легендарного Курта Кобейна написала свою первую песню

Фрэнсис Бин Кобейн, как и ее родители, человек искусства, но в отличие от них ее основной профиль — живопись. Фрэнсис любит и петь, и лишь недавно она решила показать публике свои таланты.Девушка начала с размещения каверов на песни Jimmy Eat World — The Middle и Hallelujah Леонарда Коэна в своем профиле Instagram. Сегодня она выставила еще одно музыкальное видео, на этот раз собственной песни.“А) В этом видео столько карикатурного; B) Я чувствую себя очень неуютно, потому что не могу играть на гитаре из-за длинных ногтей, так что я просто сижу одна в комнате и пою сама; C) Отсутствие телевизора в моем доме - лучшее решение, потому что я вынуждена занимать свое время вещами, которые дают мне пищу для ума и души вместо растрачивания энергии, думая о том, чтобы не нужно было думать”, - написала Фрэнсис Кобейн.В настоящее время пост из Instagram девушки по неизвестной причине удален.