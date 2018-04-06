Собственник Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Такие данные содержатся в реестре юридических лиц Соединенного Королевства.

В записи от 28 февраля указано, что Дуров является директором зарегистрированной в Лондоне компании Тelegram Open Network Limited.

Также указано, что он гражданин Великобритании и проживает в этой стране.

В прошлом году Дуров заявил, что, помимо российского гражданства, он имеет гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. Его он получил, покинув Россию в 2013 году.