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» » Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии"

Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии"


Добавлено: 06 апр 2018 в 20:56, Категория: Шоу-бизнес
Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии"

Джей-Зи и Бейонсе

Джей-Зи и Бейонсе воспитывают троих детей и готовятся к совместному концертному туру. Со стороны кажется, что отношения пары идеальные, но последнее интервью рэпера, которое он дал Дэвиду Леттерману, проливает свет на истинное положение вещей.

Бейонсе рассказывала об изменах Джей-Зи в своих песнях, ее муж и сам признавался в неверности, а теперь откровенно ответил, что помогло им сохранить брак.

Мы проделали трудную работу, пережили тяжелые годы терапии. Любим друг друга… Я рос среди тех, кто постоянно говорил мне: "Будь мужчиной! Не плачь! Вставай". А теперь мне нужны эмоции и душевные силы для сохранения семьи. Я хочу плакать, быть открытым перед своими близкими, – признался муж Бейонсе.

Джей-Зи, Блу Айви и Бейонсе

Джей-Зи рассказал в интервью и о своих отношениях с Канье Уэстом, которые не всегда были гладкими.

Это мой брат. Мы вне статуса друзей, – добавил рэпер и продюсер.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 20:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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