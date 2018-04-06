Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента страны Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом сообщает CNN.

«Президент злоупотреблял властью, которая была дана ему гражданами», — сказал судья.

По его словам, «жесткий» приговор необходим в качестве предупреждения будущим руководителям страны. При этом прокуроры просили осудить экс-президента на 30 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле прошлого года Пак Кын Хе были предъявлены официальные обвинения.

Фото: CNN