Эксперт рассказал, почему "Новичка" в Шиханах нет и быть не может

Бинарный нервно-паралитический газ "Новичок", которым, по словам британских специалистов, отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был, снова-таки по предположению британцев, произведен на мощностях военной научно-исследовательской базы, расположенной в городе Шиханы (Саратовская область).Военный эксперт Игорь Никулин объяснил, почему заявления, публикуемые в прессе Великобритании, не стоит воспринимать всерьез."Расположенный в Саратовской области полигон "Шиханы", принадлежащий ФГУП "ГосНИИОХТ", законсервирован уже в течение тридцати лет. Последние работы по испытанию химоружия осуществлялись там в восьмидесятых годах двадцатого века. А газ, который именуется в прессе "Новичок", никогда не использовался ни советской, ни российской армией. Этот газ был создан в 1991 году, но в том же году произошел развал СССР, а потом Россия присоединилась к запрету химического оружия, так что "Новичок" не производился в объемах, выходящих за рамки опытных. И даже опытные образцы производились исключительно в Узбекистане", — цитирует Никулина Федеральное агентство новостей.Эксперт говорит, что запасы химических веществ, из которых когда-то производили химоружие, в Шиханах действительно есть, однако эти вещества никак не связаны с пресловутым "Новичком".