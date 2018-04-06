Еврокомиссия не поддерживает строительство «Северного потока-2»

Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия намерена проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори отметил: «Наша позиция четкая: мы считаем, что „Северный поток-2“ не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа… Он не будет поддержан со стороны ЕС».

Так, по словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.