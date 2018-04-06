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» » Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту


Добавлено: 06 апр 2018 в 15:44, Категория: Экономика
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Еврокомиссия сделала заявление, что не поддержит газопровод «Северный поток-2» из-за отсутствия систем диверсификации поставок газа в Европу. Решение озвучил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори на брифинге в Киеве.

Ристори сообщил: если проект будет реализован, ни ЕС, ЕК, в частности, его не поддержат. В то же время он уточнил, что и санкции в отношении трубопровода вводиться не будут.

Европейский чиновник заверил украинские власти, что Еврокомиссия будет использовать все каналы, все рычаги давления на Россию с целью сохранения транзита природного газа в Европу через Украину.

Ристори заявил, что это важно не только для Киева, как сохранение доходов от транзита, но и для Европы, как дополнительная диверсификация газовых путей.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 15:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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