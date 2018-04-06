Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Еврокомиссия сделала заявление, что не поддержит газопровод «Северный поток-2» из-за отсутствия систем диверсификации поставок газа в Европу. Решение озвучил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори на брифинге в Киеве.

Ристори сообщил: если проект будет реализован, ни ЕС, ЕК, в частности, его не поддержат. В то же время он уточнил, что и санкции в отношении трубопровода вводиться не будут.

Европейский чиновник заверил украинские власти, что Еврокомиссия будет использовать все каналы, все рычаги давления на Россию с целью сохранения транзита природного газа в Европу через Украину.

Ристори заявил, что это важно не только для Киева, как сохранение доходов от транзита, но и для Европы, как дополнительная диверсификация газовых путей.