Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию

Из-за показа документального фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о конфликте в Донбассе без прокатного удостоверения Пресненский районный суд Москвы оштрафовал организаторов фестиваля «Артдокфест» на 100 тысяч рублей. Об том сказано в открытом письме его дирекции.

Организаторы фестиваля заявляют, что судья не учел нормы российского законодательства — зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках Международного кинофестиваля, проводимого на территории России, прокатное удостоверение государственного образца не требуется. Тем более, что дирекцию не пригласили в суд повесткой, а направили ее по юридическому адресу фестиваля.

Организаторы фестиваля назвали штраф ударом по самому факту существования фестиваля в России. Ведь в 2014 году «Артдокфест» лишился государственных субсидий и существует исключительно за счет поддержки зрителей и немногочисленных партнеров. Для него 100 тысяч рублей — «катастрофически большая цифра».

«И тем не менее ежегодно, уже более 10 лет, именно в начале апреля «Артдокфест» объявляет о начале приема работ на новый фестиваль. И этот год не станет исключением. «Артдокфест» имеет честь объявить о приеме работ на фестиваль 2018 года, который обязательно состоится. Другой вопрос будет ли это территория Российской Федерации? Вопрос остается открытым», — написали организаторы фестиваля.