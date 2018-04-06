ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила дизайн билетов на матчи чемпионата мира-2018 в России.

Как отмечается, билеты по внешнему виду похожи на билеты на матчи Кубка конфедераций-2017, но имеют светло-голубой цвет. На каждом билете есть ключевые элементы защиты - штрихкод и голограмма. Также отмечается, что билеты, которые были приобретены во время первого и второго этапа продаж на сайте ФИФА, будут доставлены владельцам в апреле-мае.

Во время первого и второго этапов продаж было реализовано почти 1,7 миллиона билетов на матчи ЧМ-2018. Последний этап продаж (в порядке живой очереди) стартует 18 апреля, и билеты, которые будут приобретены во время этого этапа, можно будет получить в главных билетных центрах ФИФА.

Первенство мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.