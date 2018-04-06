Физики рассказали, что уничтожит Вселенную

Физики рассказали, когда и при каких обстоятельствах погибнет Вселенная, пишет ФедералПресс.

Учёные из Гарвардского университета в США выяснили, что Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия. В результате произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов.

Исследователи оценили стабильность вакуума, обеспечиваемую бозоном Хиггса, в рамках квантовой теории поля. Для этого они рассчитали интенсивность туннельного эффекта, когда элементарные частицы из-за квантовых эффектов могут преодолевать потенциальный барьер, даже обладая недостаточной для этого энергией. В результате такого процесса может нарушаться стабильность частиц.

«Частицей бога» в прессе называют бозон Хиггса, придающий массу всему существующему и способный уничтожить все материальное. За его счет может появиться пузырь с отрицательно заряженной энергией, столкновения с которым Вселенная не переживет

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