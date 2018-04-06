Ганчаренко: Фернандес имеет шансы сыграть с "Арсеналом" в Москве

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес имеет шансы принять участие в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы против лондонского "Арсенала", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

"Теоретически (шансы) есть, но на практике сомнения. Учитывая характер травмы, рисковать не будем. Если будет полностью готов сыграть, то выпустим его", - сказал Ганчаренко журналистам.

Фернандес получил травму 3 марта в матче чемпионата России между ЦСКА и екатеринбургским "Уралом" (1:0).

Из разных измерений: поражение ЦСКА от "Арсенала" в первом матче 1/4 ЛЕ. Фото

Футболисты лондонского "Арсенала" на своем поле в четверг разгромили ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:1. Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.