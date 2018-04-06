Герман Клименко предсказал превращение пользователей Telegram в маргиналов

Если российский суд примет решение о блокировке Telegram, с мессенджером «произойдет то же самое, что и с торрентами — аудитория сожмется и маргинализируется». Об этом РИА Новости сообщил советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Он отметил, что после блокировки «все чиновники мгновенно перестанут пользоваться» мессенджером. А это «огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису».

«Никакие средства обхода блокировки не имеют смысла, так как будет известно мгновенно, что данный чиновник пользуется запрещенным сервисом. Мгновенно потеряют финансирование Telegram-каналы политической направленности», — предрек Клименко.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также заявил, что полная блокировка мессенджера в России будет практически невозможной.

«Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать», — заявил он.

6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Поводом послужил отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.