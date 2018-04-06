Глава «ФК Открытие» уточнил алгоритм работы фонда плохих долгов

Глава санируемого «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал РБК, что создаваемый ЦБ фонд для работы с проблемными активами начнет функционировать на базе банка «Траст» уже в июле. Эти активы также будут переданы в фонд, в который войдут «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

«Создание этой организации потребует от нас квартал, в июле банк непрофильных активов должен уже заработать и получить как раз на баланс ряд непрофильных для «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка активов», — отметил Задорнов.

Он также уточнил, что непрофильные активы будут разделены и перегруппированы по отраслевому принципу. В течение двух месяцев будет решено, какие из них необходимо передать в фонд плохих долгов.

«Сейчас наши команды с привлечением внешних экспертов — аудиторских компаний, отраслевых специалистов анализируют топ-50, затем топ-100 активов каждого из банков, [мы] определяем стратегию работы с этими активами, после их рыночной оценки они будут передаваться на баланс «Траста», — уточнил Задорнов.

Глава «ФК Открытие» отметил, что в новую структуру также перейдет требования банков к бывшим собственникам. Туда же будут передан ряд девелоперских и земельных компаний, активы лесной и сельскохозяйственной отраслей промышленности, как как «все-таки это спецдеятельность, требующая отдельного управления».