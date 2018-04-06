Глава «Саратовских авиалиний» объяснил наличие погибших летчиков в заявке на полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько раскритиковал руководство «Саратовских авиалиний» за заявку на полеты, в которую вошли члены экипажа Ан-148, погибшие во время авиакатастрофы, а также сам разбившийся самолет.

«Даже не можете себе представить, какие объяснения дал гендиректор этому факту! Он сообщил, что сведения о членах погибшего экипажа были внесены потому, что не выписано свидетельство о смерти. А данные о воздушном судне — потому что Следственный комитет изъял документацию на самолет, он не может быть списан», — приводит слова Нерадько ТАСС.

Получив эту заявку, Росавиация ранее предложила компании добровольно отказаться от полетов и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».

11 февраля Ан-148 рухнул в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

По предварительным данным, пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего они обледенели, и приборы начали показывать скорость много меньше реальной. Экипаж запаниковал, в результате самолет рухнул на поле.