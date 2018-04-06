Главарь «ЛНР» объяснил, почему Украина стала «чужой» для Донбасса

И.о. главаря «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что смена власти в Украине в 2014 году и «расцвет неонацизма» сделали столицу Украины «окончательно чужим» для жителей Донбасса.

Так, Пасечник уточнил: «Чтобы понять, почему мы сделали такой выбор, достаточно оглянуться назад. Более двух десятилетий народ Донбасса надеялся, что государство защитит их права, но был вынужден терпеть несправедливость. А государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой».

По его словам, весной 2014 года жители Донбасса поняли, что «нужно бороться за свои права», а день взятия митингующими здания СБУ в Луганске стал символом «борьбы и настоящего народного единства». При этом Пасечник заявил, что при захвате здания в руках митингующих не было никакого оружия.