Главком рассказал о новой технике на параде Победы 9 мая

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что на параде 9 мая на Красной площади зрителям покажут несколько новинок российского вооружения. Он упомянул БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2» и бронеавтомобили «Тайфун-К»

По данным Салюкова, в честь 73-й годовщины Победы по Красной площади пройдут 12,5 тысяч человек и свыше 120 единиц боевой техники, в том числе, 73 самолета и вертолета. В состав 33 парадных расчетов, помимо военных, войдут курсанты и воспитанники военных училищ, расчет движения «Юнармия», женский батальон из 400 студенток нескольких военных вузов.

Главком сухопутных войск сообщил, что тренировки парадных расчетов и колонн техники проводятся с 28 марта в подмосковном Алабино. Авиация присоединится к репетициям 9 апреля. 26 апреля и 3 мая на Красной площади состоятся ночные тренировки. Генеральная репетиция пройдет 6 мая.