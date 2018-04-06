Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв поздравил руководство и коллектив «Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания и подчеркнул огромный вклад сотрудников и ученых бюро в создание и развитие атомного подводного флота России, 60-летие которого отмечается в 2018 году. Текст поздравления Адмирала Королёва передал генеральному директору «СПМБ «Малахит» Владимиру Дорофееву и зачитал участникам торжественного мероприятия в бюро «Малахит» заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Бюро № 143 было создано 31 марта 1948 года Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Его задачей была определена разработка скоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой. После ряда преобразований и переименований предприятие получило свое современное название - АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения “Малахит”».

За 70 лет работы предприятие выполнило свыше 50 проектов, по которым построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 – с атомной энергетической установкой.

За свою 70-летнюю историю «Малахит» спроектировал:

- первый отечественный подводный ракетоносец. Проект был разработан совместно с «космическим» КБ-1 НИИ-88, который возглавлял главный конструктор Сергей Королёв. Экспериментальная подводная лодка В611 была построена в 1953 – 1956 годах: заложен на заводе № 196 (сейчас АО «Адмиралтейские верфи»), достраивался на Северном машиностроительном предприятии (сейчас АО «ПО “Севмаш”»).

16 сентября 1955 года с его борта состоялся первый в мире запуск баллистической ракеты с подводной лодки из надводного положения, а 10 сентября 1960 года – первый старт баллистической ракеты из подводного положения. В развитие проекта В611 была построена серия из 28 кораблей с надводным и подводным стартом ракет;

- первую отечественную атомную подводную лодку «К-3» «Ленинский комсомол» (проект 627). Главным конструктором проекта 627 (и начальником конструкторского бюро «Малахит») в 1952 году был назначен инженер – капитан I ранга Владимир Перегудов. Научным руководителем установки и корабля в целом стал заместитель директора Курчатовского института академик Анатолий Александров. Промышленности понадобилось всего шесть лет от принятия решения по созданию первой отечественной атомной подводной лодки до её вступления в состав Военно-Морского флота. В США ту же задачу решили за десять лет.

В июле 1962 года «Ленинский Комсомол» впервые в истории отечественного подводного флота достиг Северного полюса.

В 1956 – 1964 годах на «Севмаше» была построена серия из 12 подводных лодок по проекту 627А;

- первую в мире подводную лодку с жидким металлическим теплоносителем (проект 645), вошла в состав флота в 1963 году. Более высокие параметры пара открыли возможность создания ядерных энергетических установок с меньшими массогабаритными характеристиками и повышенным КПД;

- первую в мире титановую скоростную атомную подводную лодку (проект 661). Эта подводная лодка была передана флоту в 1969 году. На ней была достигнута рекордная подводная скорость в 44,7 узла, никем в мире не превзойденная до сих пор;

- многоцелевые атомные подводные лодки 2-го поколения (пр. 671, 671РТ, 671РТМ, 705, 705К).

В отличие от торпедных атомоходов первого поколения (проектов 627, 627А и 645), которые создавались для борьбы с надводными кораблями, проект 671 был разработан для противодействия подлодкам, а также для обеспечения действий своих атомных стратегических подводных ракетоносцев. По проекту 671 и его модификациям было построено 48 подводных лодок (на «Адмиралтейских верфях, «Амурском судостроительном заводе» и заводе «Красное Сормово»). Некоторые из них сейчас несут службу.

«Малахитом» были, также, созданы подводные лодки проекта 705 (тип «Лира») были созданы как высокоавтоматизированные лодки с жидкометаллическим теплоносителем. Шесть таких лодок были построены в 1971-1992 годах «Адмиралтейскими верфями» и «Севмашем»;

- многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения (проект 971). С созданием серии этих кораблей ВМФ России вышел на лидирующие позиции в вопросах повышения скрытности подводных лодок, а также глубине погружения, скорости и величине боезапаса. На проекте 971 были применены новая модификация паропроизводящей установки с улучшенной компоновкой и новейший для своего времени гидроакустический комплекс «Скат», существенно повышающий боевую эффективность. На серийных кораблях были внедрены десятки решений по конструктивному улучшению акустического поля. Всего в 1984 – 2001 годах на «Севмаше» и «Амурском судостроительном заводе» было построено 14 подводных лодок этой серии. В настоящее время проводится глубокая модернизация этих АПЛ.

- многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения (проект 885 тип «Ясень» и проект 885М тип «Ясень-М»)

Головная подводная лодка проекта 885 (тип «Ясень») «Северодвинск» вошла в состав Военно-морского флота 17 июня 2014 года.

Серия этих подводных лодок строится по модернизированному проекту 885М (тип «Ясень-М»), атомные подлодки находятся на разных стадиях строительства. «Ясень» универсален как носитель ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание;

- по заказу Минобороны РФ и Главного командования ВМФ бюро «Малахит» ведется работа над созданием многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения.

Кроме того, конструкторское бюро «Малахит» работает над созданием автономных глубоководных аппаратов, предназначенных для исследований, поисково-спасательных задач, технических работ с помощью манипуляторов, доставки на грунт или подъема на поверхность различных предметов, видеосъемки на дне. В составе Военно-морского флота действуют аппараты, «Русь» и «Консул», неоднократно совершившие успешные погружения на предельную глубину – 6000 метров.

С 1970 года «Малахит» является головным предприятием по проектированию глубоководных обитаемых технических средств для освоения Мирового океана.