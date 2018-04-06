Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания

Показать меню
Актуально
Описание породы бассет-хаунд, отношение собаки к детям - 01:48 Описание породы бассет-хаунд, отношение собаки к детям Украина начала серийное производство бронемашин «Атлет» (ФОТО, ВИДЕО) - 01:49 Украина начала серийное производство бронемашин «Атлет» (ФОТО, ВИДЕО) Наружная реклама – особенности монтажа - 01:50 Наружная реклама – особенности монтажа Главное - не запустить: лечение синусита - 01:52 Главное - не запустить: лечение синусита Помогаем организму: лечим горло в домашних условиях - 01:53 Помогаем организму: лечим горло в домашних условиях Фитнес-клубы С.С.С.Р.: отзывы и преимущества - 01:54 Фитнес-клубы С.С.С.Р.: отзывы и преимущества Все для ремонта в одном месте! - 02:04 Все для ремонта в одном месте! В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений - 02:07 В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений Порядок не только в голове, но и в одежде - 02:07 Порядок не только в голове, но и в одежде Глава UFC: Макгрегор точно вернется к выступлениям в нынешнем году - 02:28 Глава UFC: Макгрегор точно вернется к выступлениям в нынешнем году Джонсон выдвинул РФ новое обвинение - 02:35 Джонсон выдвинул РФ новое обвинение «Последняя надежда!»: Волгоградцы обратились к Путину с необычной просьбой - 03:00 «Последняя надежда!»: Волгоградцы обратились к Путину с необычной просьбой Скандальный депутат Верховной Рады заявил о своей причастности к "преступной - 03:07 Скандальный депутат Верховной Рады заявил о своей причастности к Посол РФ: За год в Польше снесли 23 советских памятника - 03:38 Посол РФ: За год в Польше снесли 23 советских памятника В США паника из-за смертельных отравлений фальсифицированной коноплёй - 03:56 В США паника из-за смертельных отравлений фальсифицированной коноплёй Американская сторона ждет от Китая уступок в торговом споре - 04:17 Американская сторона ждет от Китая уступок в торговом споре Российского юриста хотят посадить в тюрьму за репост сообщения в социальной - 04:31 Российского юриста хотят посадить в тюрьму за репост сообщения в социальной сети Telegram
» » Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания

Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания


Добавлено: 06 апр 2018 в 23:52, Категория: Общество
Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания
 



Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв поздравил руководство и коллектив «Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания и подчеркнул огромный вклад сотрудников и ученых бюро в создание и развитие атомного подводного флота России, 60-летие которого отмечается в 2018 году. Текст поздравления Адмирала Королёва передал генеральному директору «СПМБ «Малахит» Владимиру Дорофееву и зачитал участникам торжественного мероприятия в бюро «Малахит» заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Бюро № 143 было создано 31 марта 1948 года Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Его задачей была определена разработка скоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой. После ряда преобразований и переименований предприятие получило свое современное название - АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения “Малахит”».

За 70 лет работы предприятие выполнило свыше 50 проектов, по которым построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 – с атомной энергетической установкой.

За свою 70-летнюю историю «Малахит» спроектировал:

- первый отечественный подводный ракетоносец. Проект был разработан совместно с «космическим» КБ-1 НИИ-88, который возглавлял главный конструктор Сергей Королёв. Экспериментальная подводная лодка В611 была построена в 1953 – 1956 годах: заложен на заводе № 196 (сейчас АО «Адмиралтейские верфи»), достраивался на Северном машиностроительном предприятии (сейчас АО «ПО “Севмаш”»).

16 сентября 1955 года с его борта состоялся первый в мире запуск баллистической ракеты с подводной лодки из надводного положения, а 10 сентября 1960 года – первый старт баллистической ракеты из подводного положения. В развитие проекта В611 была построена серия из 28 кораблей с надводным и подводным стартом ракет;

- первую отечественную атомную подводную лодку «К-3» «Ленинский комсомол» (проект 627). Главным конструктором проекта 627 (и начальником конструкторского бюро «Малахит») в 1952 году был назначен инженер – капитан I ранга Владимир Перегудов. Научным руководителем установки и корабля в целом стал заместитель директора Курчатовского института академик Анатолий Александров. Промышленности понадобилось всего шесть лет от принятия решения по созданию первой отечественной атомной подводной лодки до её вступления в состав Военно-Морского флота. В США ту же задачу решили за десять лет.

В июле 1962 года «Ленинский Комсомол» впервые в истории отечественного подводного флота достиг Северного полюса.

В 1956 – 1964 годах на «Севмаше» была построена серия из 12 подводных лодок по проекту 627А;

- первую в мире подводную лодку с жидким металлическим теплоносителем (проект 645), вошла в состав флота в 1963 году. Более высокие параметры пара открыли возможность создания ядерных энергетических установок с меньшими массогабаритными характеристиками и повышенным КПД;

- первую в мире титановую скоростную атомную подводную лодку (проект 661). Эта подводная лодка была передана флоту в 1969 году. На ней была достигнута рекордная подводная скорость в 44,7 узла, никем в мире не превзойденная до сих пор;

- многоцелевые атомные подводные лодки 2-го поколения (пр. 671, 671РТ, 671РТМ, 705, 705К).

В отличие от торпедных атомоходов первого поколения (проектов 627, 627А и 645), которые создавались для борьбы с надводными кораблями, проект 671 был разработан для противодействия подлодкам, а также для обеспечения действий своих атомных стратегических подводных ракетоносцев. По проекту 671 и его модификациям было построено 48 подводных лодок (на «Адмиралтейских верфях, «Амурском судостроительном заводе» и заводе «Красное Сормово»). Некоторые из них сейчас несут службу.

«Малахитом» были, также, созданы подводные лодки проекта 705 (тип «Лира») были созданы как высокоавтоматизированные лодки с жидкометаллическим теплоносителем. Шесть таких лодок были построены в 1971-1992 годах «Адмиралтейскими верфями» и «Севмашем»;

- многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения (проект 971). С созданием серии этих кораблей ВМФ России вышел на лидирующие позиции в вопросах повышения скрытности подводных лодок, а также глубине погружения, скорости и величине боезапаса. На проекте 971 были применены новая модификация паропроизводящей установки с улучшенной компоновкой и новейший для своего времени гидроакустический комплекс «Скат», существенно повышающий боевую эффективность. На серийных кораблях были внедрены десятки решений по конструктивному улучшению акустического поля. Всего в 1984 – 2001 годах на «Севмаше» и «Амурском судостроительном заводе» было построено 14 подводных лодок этой серии. В настоящее время проводится глубокая модернизация этих АПЛ.

- многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения (проект 885 тип «Ясень» и проект 885М тип «Ясень-М»)

Головная подводная лодка проекта 885 (тип «Ясень») «Северодвинск» вошла в состав Военно-морского флота 17 июня 2014 года.

Серия этих подводных лодок строится по модернизированному проекту 885М (тип «Ясень-М»), атомные подлодки находятся на разных стадиях строительства. «Ясень» универсален как носитель ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание;

- по заказу Минобороны РФ и Главного командования ВМФ бюро «Малахит» ведется работа над созданием многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения.

Кроме того, конструкторское бюро «Малахит» работает над созданием автономных глубоководных аппаратов, предназначенных для исследований, поисково-спасательных задач, технических работ с помощью манипуляторов, доставки на грунт или подъема на поверхность различных предметов, видеосъемки на дне. В составе Военно-морского флота действуют аппараты, «Русь» и «Консул», неоднократно совершившие успешные погружения на предельную глубину – 6000 метров.

С 1970 года «Малахит» является головным предприятием по проектированию глубоководных обитаемых технических средств для освоения Мирового океана.


Материалы по теме:

В Петербурге найден мёртвым инженер КБ «Малахит»
Пропавшего в Петербурге инженера морского КБ «Малахит» нашли мертвым
В Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция, посвященная 50-летию со дня приема в состав ВМФ первой атомной подводной лодки проекта 671
КБ "Малахит" создает скоростной подводный скутер
Добавлено: 06 апр 2018 в 23:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ

В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ

«Рецидив?»: Пушков отреагировал на слова Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

«Рецидив?»: Пушков отреагировал на слова Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

Новости России
еще новости
Путин призвал пересмотреть программу по погранслужбе

Путин призвал пересмотреть программу по погранслужбе

Спасатели обеспечат безопасность в московских храмах на Пасху

Спасатели обеспечат безопасность в московских храмах на Пасху

Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кейт Хадсон ждет третьего ребенка

Кейт Хадсон ждет третьего ребенка

Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены:

Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии"

Дмитрий Шепелев посвятил невероятно нежный пост их с Жанной Фриске сыну:

Дмитрий Шепелев посвятил невероятно нежный пост их с Жанной Фриске сыну: "Абсолютное счастье"

Ольга Жарикова рассказала о новой стрижке

Ольга Жарикова рассказала о новой стрижке

Новости политики
еще новости
Ловко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль

Ловко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль

Явлинский больше не хочет быть президентом

Явлинский больше не хочет быть президентом

США ввели новые санкции против россиян

США ввели новые санкции против россиян

Злостный нарушитель: РФ нарушила более 500 договоров с Украиной

Злостный нарушитель: РФ нарушила более 500 договоров с Украиной

Новости экономики
еще новости
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Новости общества
еще новости
Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания

Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания

Военные строители в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики провели субботник на космодроме Восточный

Военные строители в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики провели субботник на космодроме Восточный

Около 1,5 тыс. артиллеристов 90-й танковой дивизии приняли участие в лагерном сборе под Челябинском

Около 1,5 тыс. артиллеристов 90-й танковой дивизии приняли участие в лагерном сборе под Челябинском

Одно неверное слово: Сбербанк блокирует счета и карты

Одно неверное слово: Сбербанк блокирует счета и карты

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Белый дом: Встреча Путина и Трампа состоится, не смотря на санкции

Белый дом: Встреча Путина и Трампа состоится, не смотря на санкции

Количество случаев заболевания корью в Европе утроилось

Количество случаев заболевания корью в Европе утроилось

США ввели жесткие санкции против российского бизнеса

США ввели жесткие санкции против российского бизнеса

«Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах

«Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах

Мировые новости
еще новости
Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Пожар в Харькове: есть погибший

Пожар в Харькове: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях




Лента новостей
В Польше совершено 39 нападений на украинцев за год  - 23:38 В Польше совершено 39 нападений на украинцев за год США ввели санкции против 38 россиян из «кремлевского списка» - 23:31 США ввели санкции против 38 россиян из «кремлевского списка»Потепление мешает орхидеям обманывать пчел - 23:31 Потепление мешает орхидеям обманывать пчелСергей Скрипаль пошел на поправку - 23:31 Сергей Скрипаль пошел на поправкуФестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию - 23:30 Фестиваль «Артдокфест» может покинуть РоссиюПутин уволил одиннадцать генералов силовых ведомств - 23:30 Путин уволил одиннадцать генералов силовых ведомствВ США объяснили расширение санкций «дестабилизирующим поведением» России - 23:30 В США объяснили расширение санкций «дестабилизирующим поведением» РоссииАмериканские санкции бьют по гражданам США, заявили в МИД РФ - 23:28 Американские санкции бьют по гражданам США, заявили в МИД РФСМИ: Макгрегор освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларов - 23:24 СМИ: Макгрегор освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларовУкраинскому воспитаннику донецкого “Шахтера” предложили играть за сборную Венгрии - 23:17 Украинскому воспитаннику донецкого “Шахтера” предложили играть за сборную ВенгрииКоличество случаев заболевания корью в Европе утроилось - 23:14 Количество случаев заболевания корью в Европе утроилосьЛовко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль - 23:03 Ловко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии СкрипальБарабанов: отчаяния нет, в серии с ЦСКА надо проявлять характер - 23:00 Барабанов: отчаяния нет, в серии с ЦСКА надо проявлять характерДело о гибели упавшего с трапа в Пулково ребенка закрыли за примирением сторон - 22:22 Дело о гибели упавшего с трапа в Пулково ребенка закрыли за примирением сторон
Последние новости
Боец UFC Макгрегор арестован - 01:39 Боец UFC Макгрегор арестован Гендиректор собственника «Зимней вишни» и разработчик сигнализации оставлены под арестом - 01:39 Гендиректор собственника «Зимней вишни» и разработчик сигнализации оставлены под арестом Пак Кын Хе получила 24 года тюрьмы - 01:39 Пак Кын Хе получила 24 года тюрьмы Новым худруком «Табакерки» стал Владимир Машков - 01:39 Новым худруком «Табакерки» стал Владимир Машков «Арсенал» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы - 01:38 «Арсенал» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы СМИ узнали о гибели домашних животных Скрипаля - 01:38 СМИ узнали о гибели домашних животных Скрипаля Госдеп: Россия сама изолирует себя от западных стран - 01:24 Госдеп: Россия сама изолирует себя от западных стран Доказана польза растяжки для пожилых людей - 01:14 Доказана польза растяжки для пожилых людей Белый дом: Встреча Путина и Трампа состоится, не смотря на санкции - 01:00 Белый дом: Встреча Путина и Трампа состоится, не смотря на санкции Террористы координируются через мессенджеры — глава ФСБ - 00:52 Террористы координируются через мессенджеры — глава ФСБ Карпин против Семина, дерби ЦСКА – "Динамо", дебют Мусаева: стартует 25-й тур РФПЛ - 00:45 Карпин против Семина, дерби ЦСКА – Названа самая красивая банкнота 2017 года - 00:24 Названа самая красивая банкнота 2017 года Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с - 23:52 Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"